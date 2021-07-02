النفط تعلن زيادة حصة وقود الكاز المجهز للمولدات السكنية

2021/07/02 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع قررت وزارة النفط، اليوم الجمعة، زيادة حصة وقود زيت الغاز (الكاز) المجهز للمولدات السكنية في المحافظات الى 35 لتراً لكل KVA.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل وجه بزيادة الكميات المجهزة الى المولدات السكنية من منتوج زيت الغاز ( الكاز) الى 35 لتراً لكل KVA بدلاً من 25 لتراً لكل KVA ".وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس خلال البيان: أن "منافذ التجهيز في جميع الهيئات والفروع التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية بالمحافظات كافة باشرت بعملية تجهيز الكميات الواردة في توجيه السيد الوزير".وطالب الجهات المعنية بـ"مراقبة المولدات السكنية في المحافظات بضرورة متابعة الموضوع، والتأكيد على زيادة ساعات التجهيز وفقاً للكميات التي تمّت زيادتها من الوقود".

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