مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى تأجيل الامتحانات الوزارية إلى شهر أيلول

2021/07/02 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الجمعة، وزارة التربية الى تأجيل أمتحانات الصفوف المنتهية الى شهر أيلول القادم.

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وذكر بيان للمفوضية، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تموز 2021)، أنها "دعت وزارة التربية الى الاخذ بنظر الاهتمام ارتفاع درجات الحرارة وعدم استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية وضرورة تقدير موقف طلبة وعوائل طلبة المراحل المنتهية ( الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) واصدار قرار من هيئة الرأي بتأجيل أجراء أمتحاناتهم النهائية الى شهر أيلول القادم".

وأكدت المفوضية العليا لحقوق الأنسان أن "تنبوءات استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العراق فوق معدلاتها العالمية خلال شهري تموز وآب ، فضلا عن غياب المعالجات السريعة لأستقرار المنظومة الكهربائية وضمان تجهيز المواطنين بخدمتها وتصاعد اعداد الاصابات بوباء كورونا تزيد من قسوة الظروف المادية والتأثيرات النفسية على طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وعوائلهم وهو ما يتطلب قرار( أنساني - مهني - تربوي) يضمن للطلبة تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لاجراء أمتحاناتهم".

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