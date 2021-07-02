كهرباء اقليم كوردستان تصدر بيانا حول تزويد المناطق الاخرى بالطاقة

2021/07/02 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أنها لن تزود أي مناطق أخرى خارج الإقليم بالطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انها لن تقوم بتزويد الكهرباء الذي تنتجه في محطاتها إلى أي مكان آخر، مشيرة الى فقدان شبكة الكهرباء الوطنية في العراق 340 ميغاواط بسبب توقف المحطات والنقص الحاصل في الوقود في محافظتي كركوك والموصل.

واضافت: ان العراق يوفر وقود الديزل للمحطات من خلال الشركات وهذا ليس له علاقة بالكهرباء التي يتم توفيرها للمواطنين في إقليم كوردستان، لافتة الى ان اقليم كوردستان يحتاج إلى ما بين 4200 و4500 ميغاواط من الكهرباء في فصل الصيف، موضحة انها تنتج حاليا 3300 ميغاواط ومن المتوقع ان ترتفع نسبة الإنتاج إلى 3500 ميغاواط.

وتابع البيان، ان المشكلة الرئيسية التي تواجه الإقليم في زيادة إنتاج الطاقة تتمثل بالوقود، مؤكدة ان نسب تزويد مناطق اقليم كوردستان بالكهرباء هي كالتالي: اربيل 42%، السليمانية %28.3، دهوك %24، كرمیان %4.7.

PUKmedia ترجمة

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