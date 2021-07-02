عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي في صلاح الدين

2021/07/02 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة على رتل دعم لوجيستي تابع للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق صلاح الدين السريع".واضاف، ان "الانفجار لم يسفر عن اي اصابات تذكر".

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