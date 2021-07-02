2021/07/02 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم بحوزته 30 الف حبة مخدرة غربي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان انه “وفقاً لمعلومات دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوةمن الشرطة الاتحادية وقوة من قيادة عمليات بغداد ، من القاء القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة“.

واوضحت ان “المتهم كانت بحوزته 30 الف حبة نوع كبتاكون مع بايبات لتعاطي الكرستال ، العملية تمت بعد متابعة وتحري واخذ الموافقاتالقضائية ، حيث تم نصب كمين محكم له غربي العاصمة بغداد والقبض عليه بالجرم المشهود، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية“.

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