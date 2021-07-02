2021/07/02 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أوصى المجلس الوزاري الأوروبي دوله الأعضاء، برفع قيود السفر عن مزيد من دول العالم منها ثلاث عربية هي قطر، الأردن والمملكة العربية السعودية.اء ذلك، في إطار تحديث بروكسل للائحتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة منها 3 عربية المركز الخبري الوطني.

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