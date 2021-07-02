عن المنظمات الغير حكومية: -NGO,S- دعوة إلى البديل........ - غازي الصوراني

2021/07/02 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني إن حالة التردي والهبوط الراهنة، وصلت إلى أكثر من حد الإعياء والمرض في المنظومات الإعلامية من أجل الترويج لمنابر الساسة، مدفوعة الثمن، والشاهد على ذلك، انحسار دور المثقف الديمقراطي الثوري في مجتمعاتنا، على الرغم من الحاجة الملحة لهذا الدور ضد الاستبداد والتخلف والاستغلال، وهو انحسار مريع ومقلق في هذه المرحلة التي –على ما يبدو- تغيّرت فيها مراتب القيم، بحيث باتت الأفكار الليبرالية الرثة والقيم ا ......





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