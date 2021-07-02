2021/07/02 | 14:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف يخاطب رئيس الوزراء لتزويد أصحاب المولدات الاهلية بالكاز مجانا لشهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/02 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يخاطب رئيس الوزراء لتزويد أصحاب المولدات الاهلية بالكاز مجانا لشهرين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يخاطب رئيس الوزراء لتزويد أصحاب المولدات الاهلية بالكاز مجانا لشهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).