2021/07/02 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مديرية نجدة بغداد ، إنقاذ فتاتين حاولتا رمي نفسيهما داخل نهر دجلة قرب جسر الشهداء بقصد الانتحار من قبل زوارق وغواصي النجدة النهرية./انتهى9

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