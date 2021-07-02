الكاظمي يقبل استقالة وزير الكهرباء.. وسلسلة إجراءات لحل الأزمة

2021/07/02 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للحرة قبول استقالة وزير الكهرباء، وبذلك أصبحت الاستقالة سارية المفعول حسب المصدر.

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