الكاظمي يتخذ جملة قرارات حول أزمة الكهرباء

2021/07/02 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عددا من القرارات لمعالجة ما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية.

المكتب الإعلامي للكاظمي أكد ان الأخير قرر بعد متابعته الشخصية مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى، تشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسته وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الامن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، على ان تتولى خلية الازمة المهام التالية وهي اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التشديد على التوفير الطارئ لجميع اشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والامني لوزارة الكهرباء.

وقرر الكاظمي اشراك الحكومات المحلية في مجالي الانتاج والتوزيع، وازالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة، وتحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم، وتسريع الاجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها، وتنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية في حين قرر رئيس مجلس الوزراء ان تكون خلية الازمة في حالة انعقاد دائم خلال شهري تموز وآب، وباجتماعات متواصلة فيما عدا الشهرين المذكورين وان تتخذ قراراتها بالأغلبية.

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