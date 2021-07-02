تعليق الوكالة الدولية للطاقة على انهيار منظومة الكهرباء في العراق

2021/07/02 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس، إن انهيار شبكة الكهرباء في العراق يترك الملايين بدون الطاقة التي يحتاجونها لمواجهة درجات الحرارة القصوى.

وقال في تغريدة على تويتر نحن بحاجة إلى معالجة مرونة الأنظمة في عالم التدفئة، ولكن علينا اليوم أن نركز على تجنب كارثة إنسانية تضخمها إمدادات الطاقة غير الآمنة.

وضرب العراق ، الجمعة، انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إلى مستويات حارقة، ما أثر على ملايين العراقيين، وأثار مخاوف من اندلاع اضطرابات واسعة النطاق .

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