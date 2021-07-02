الحكيم يطالب بكشف ’الخلل الحقيقي’ بملف الكهرباء: حياة العراقيين في خطر

2021/07/02 | 14:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الجمعة، بالكشف عن ’الخلل الحقيقي’ بملف الكهرباء، فيما اشار الى ان حياة العراقيين في خطر.

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وقال الحكيم في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (2 تموز 2021)، ان "ما يقاسيه المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع حاد في درجات الحرارة يستدعي وقفة جادة ومسؤولة من قبل القائمين على الوزارة لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة المزمنة وكشف الخلل الحقيقي الكامن وراء هذا الملف والإخفاق في إدارته والأسباب الداخلية والخارجية التي عمدت إلى خلط الأوراق وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلا عن مراجعة جميع الأموال المهدورة على هذا الشريان الحيوي منذ ٢٠٠٣ إلى هذا اليوم".

واضاف ان "ما يكابده الشعب جراء انقطاع التيار الكهربائي ينبغي أن يتحمل مسؤوليته القائمون على هذا الملف الخدمي الحساس".

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