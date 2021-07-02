2021/07/02 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت رئيسة مجلس الأبحاث الطبية في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، إن بيانات دراسات معملية كشفت أن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19 فعال مع السلالة دلتا المتحورة التي تمثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “جرعة واحدة” من لقاح جونسون فعالة ضد سلالة دلتا! المركز الخبري الوطني.

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