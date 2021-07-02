ضبط منظومة اتصالات لداعش واعتدة في الانبار

2021/07/02 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، منظومة اتصالات لداعش واعتدة في محافظة الانبار.

واضاف البيان، انه "تم ضبط٨٢ جهاز اتصالات موتورولا و٢٥ قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم و١٥ جعبة عتاد و٢ درع وملابس قندهارية".وتابع البيان، انه "في حين ضبطت القوة ٢ قنبرة هاون عيار ٨١ ملم وصاروخ كاتيوشا في صحراء الشامية".

وذكر انه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها بعد رفعها من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة".

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