2021/07/02 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على شخص اغرى فتاة بالهرب معه وسرق منها عشرة ملايين دينار في الانبار

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات ادلى بها ذوي احدى القتيات بقيام شخص باغراء ابنتهم للهروب معه حاملة معها عشرة ملايين دينار باتجاه الاقليم دون الكشف عن سبب هروبها معه وهو ما دفع ذوي الفتاة للاستنجاد بالاستخبارات العسكرية التي باشرت من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ من نصب كمين محكم في سيطرة الرائد اوس على طريق سامراء وتم القاء القبض على الشخص والفتاة وضبطت المبلغ بحوزتهما

واضاف انه "تم احالتهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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