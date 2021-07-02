تعليق من وكالة الطاقة الدولية على «انهيار» منظومة الكهرباء في العراق

2021/07/02 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ضرب انقطاع واسع النطاق التيار الكهربائي في العراق، الجمعة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات حارقة، مما أثر على ملايين العراقيين بمن فيهم فى المناطق الغنية فى العاصمة، وأثار مخاوف من اندلاع اضطرابات واسعة النطاق.

كانت الشبكة العراقية تولد ما يزيد قليلا عن 4000 ميجاوات وفقا لبيانات وزارة الكهرباء صباح يوم الجمعة، أي أقل من متوسط توليد الشبكة.



وقد أثرت التخفيضات على بغداد والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص.

وذكرت القنوات المحلية أن الانقطاع كان بسبب قطع خط كهرباء رئيسي - يعرف باسم 400 كيلوفولت - بين بغداد ومحافظة بابل الجنوبية.

وقال مسؤول في الوزارة إن السبب لم يعرف على الفور، لكن قد يكون ذلك بسبب تحميل الخط فوق طاقته أو عمل تخريبي.



وقد تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بإطلاع وسائل الإعلام.

يمكن أن يحدث الإغلاق الكلي عندما تعمل شبكة الكهرباء العراقية بأقصى طاقتها.



كما تساهم العيوب في شبكة الإرسال والقدرة على التوزيع في انقطاع التيار الكهربائي.



كما يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على خطوط التوزيع.

وقد ارتفعت درجات الحرارة في بغداد والمحافظات الأخرى إلى أكثر من 48 درجة مئوية (118 فهرنهايت) في الأيام الأخيرة.



وكانت الحكومة قد اعلنت يوم الخميس عطلة رسمية فى بغداد بسبب الموجة الحارة الحارقة.

آخر مرة شوهد فيها انقطاع في جميع أنحاء البلاد كانت قبل خمس سنوات.

وضرب الانقطاع أحياء أغنى في بغداد، حيث يتمتع بعض السكان عادة بـ 24 ساعة من الكهرباء.



توقفت مضخات المياه، التي تعتمد على الكهرباء، عن العمل في العديد من المناطق، مما أعاق الوصول إلى المياه.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس، إن انهيار شبكة الكهرباء في العراق يترك الملايين بدون الطاقة التي يحتاجونها لمواجهة درجات الحرارة القصوى.

وقال في تغريدة على تويتر "نحن بحاجة إلى معالجة مرونة الأنظمة في عالم التدفئة، ولكن علينا اليوم أن نركز على تجنب كارثة إنسانية تضخمها إمدادات الطاقة غير الآمنة".

وكتب الباحث سجاد جياد المقيم في العراق على تويتر: "إذا لم يتم حل هذا الأمر بسرعة، سيكون له آثار كارثية مع توقف كل شيء عن العمل".

انقطاع التيار الكهربائي يؤجج بشكل روتيني الاحتجاجات في العراق.



كان ضعف تقديم الخدمات الحكومية والفساد المستشري محركاً للمظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في جميع أنحاء العراق في عام 2019.

وكانت إيران قد خفضت مؤخراً صادراتها الهامة من الكهرباء إلى العراق هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تصل إلى ما يقرب من ثلث إمدادات العراق فى ذروة شهور الصيف.



كما استقال وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش مؤخرا، مشيرا إلى ضغوط سياسية وشعبية.

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