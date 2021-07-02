الكهرباء: إعادة المنظومة الوطنية إلى الخدمة

2021/07/02 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن إعادة المنظومة الوطنية إلى الخدمة.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكاتها تمكنت من إعادة منظومة الكهرباء الوطنية الى العمل بوقت قياسي بعد أن تعرضت الى التوقف التام فجر هذا اليوم".

وأضاف البيان أنه "وبإشراف مباشر من قبل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج عادل كريم، وتواجده بموقع الحدث، تعمل جميع الملاكات منذ حادث توقف المنظومة على اعادة تشغيل الوحدات التوليدية في عموم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية للعودة الى الإنتاج الذي وصلت إليه المنظومة مساء امس الخميس والبالغ 18500 ميكاواط، رغم الاستهدافات الارهابية والتخريبية التي تعرضت وتتعرض لها خطوط نقل الطاقة الكهربائية".

ودعت الوزارة "الجهات الأمنية وشيوخ العشائر والمواطنين للتعاون معها للتدخل والابلاغ عن اي تحركات مريبة تحدث بالقرب من خطوط وابراج نقل الطاقة الكهربائية"، مبينة أن "هناك استهدافات مبرمجة ومتواصلة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية طيلة الايام الماضية، مع ارتفاع درجات الحرارة، ادت الى عدم استقرار منظومة الطاقة، ما نجم عنه انفصال خطي نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (مسيب حرارية - مسيب غازية) (1 و 2)، فجر هذا اليوم الجمعة والذي توقفت بسببه منظومة الطاقة".

وتابع البيان انه "في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الكهرباء ملاكاتها لاعادة تشغيل الوحدات التوليدية، تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي ( 132 ك.ف)، (القدس - ماء الكرخ) في الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الجمعة الى تفجير بعبوات ناسفة وضعت تحت عدد من ابراجه، بهدف فصله واخراجه عن العمل لزيادة معاناة المواطنين، وعلى الفور توجهت الملاكات الهندسية والفنية الى موقع الحادث برفقة القوات الامنية وباشرت باعمال الصيانة".

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