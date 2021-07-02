مسؤول يعلن إصلاح خط كهرباء المسيب - بغداد: المنظومة ستعمل بشكل كامل اليوم

2021/07/02 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن النائب عن محافظة بابل سلام الشمري، الجمعة، إصلاح خط كهرباء المسيب - بغداد، مؤكدا أن المنظومة ستعمل بشكل كامل اليوم.

وقال الشمري في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد حدوث إطفاء للمنظومة الكهربائية في عراقنا الحبيب نتيجه وجود خلل في خط نقل الطاقة 400 ك ف الرابط بين المسيب وجنوب بغداد توجهنا إلى موقع الخلل في احد الابراج مقابل محطة المسيب الغازية".

وأضاف الشمري، "التقينا بوكيل الوزارة والمدراء العامين للإنتاج والنقل والتوزيع للوقوف على سبب هذا الاطفاء الذي شمل البلاد".

وقدم الشمري شكره وامتنانه إلى "الكادر الموجود لجهودهم المبذولة حيث تم إكمال الخلل الفني وتم إعادة المحطات تدريجيا حيث بلغ الإنتاج الحالي 8 آلاف ميغا واط، وسيتم إعادة المنظومة خلال هذا اليوم".

وطالب الحكومة بـ "ضرورة الإسراع بالوقوف على أسباب هذا التوقف والعمل على إنهاء هذه الأزمة المتجددة رغم المبالغ الهائلة التي صرفت عليها خلال اكثر من 18 عاما".

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