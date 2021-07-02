الاستخبارات العسكرية تضبط منظومة اتصالات لداعش واعتدة في الانبار

2021/07/02 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان الاستخبارات العسكرية ضبطت منظومة اتصالات لداعش واعتدة في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان انه “استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة التي رصدت مخبأ بين الوديان في صحراء الجزيرة شمالي قضاء القائم يضم منظومة اتصالات واعتدة كما اكدت المعلومات وجود اعتدة في صحراء الشامية جنوبي القائم بالانبار”.

واضافت “على ضوء ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة الالي ٣٠ والفوج الاول لواء المشاة ٢٨ نحو اهدافها المحددة وداهمت المخبأ وضبطت٨٢ جهاز اتصالات موتورولا و٢٥ قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم و١٥ جعبة عتاد و٢ درع وملابس قندهارية وفي حين ضبطت القوة ٢ قنبرة هاون عيار ٨١ ملم وصاروخ كاتيوشا في صحراء الشامية”.

وتابعت “تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها بعد رفعها من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة”.

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