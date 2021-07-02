2021/07/02 | 14:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة النفط، اليوم الجمعة، زيادة حصة وقود زيت الغاز (الكاز) المجهز للمولدات السكنية في المحافظات الى 35 لتراً لكل KVA.وذكر بيان للوزارة، أن “وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل وجه بزيادة الكميات المجهزة الى المولدات السكنية من منتوج زيت الغاز ( الكاز) الى 35 لتراً لكل KVA بدلاً من 25 لتراً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: زيادة حصة الكاز المجهز للمولدات السكنية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: زيادة حصة الكاز المجهز للمولدات السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).