تطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي وآفاق المستقبل (ج1) - غازي الصوراني

2021/07/02 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني للوهلة الأولى قد يبدو للبعض أن مفهوم »المجتمع المدني« مفهوم بسيط أو سهل التناول، لكونه بات مألوفاً كشعار ثابت في الخطاب المطلبي كافةً للقوى السياسية، سواء المشاركة في الحكم أم المعارضة له، ولا سيما أنه بات عنواناً لمعظم الحوارات والندوات التي تعقدها القوى السياسية، أو تلك التي تقيمها أو تروج لها المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية، فقد »نجحت« هذه العبارة في القفز والوصول إلى أعلى سلم الأولويا ......





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