2021/07/02 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه دعوة لنظيره الايطالي لزيارة العراق

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