كورونا يحصد روحاً جديدة ويواصل تسجيل اصابات تفوق حالات الشفاء بديالى

2021/07/02 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حصد فيروس كورونا، اليوم الجمعة، روحاً جديدة في محافظة ديالى، فيما واصل تسجيل إصابات تفوق حالات الشفاء.

وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم فحص 780 مسحة جديدة، بلغ عدد المسحات الموجبة الجديدة منها.



183 مسحة”، مؤكداً أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من الكوادر الصحية و الطبية".

وأضاف العزاوي، انه "تم تسجيل 1 حالة وفاة جديدة اليوم، ليصبح إجمالي الوفيات 337 وفاة”، لافتاً الى "تسجيل 144 حالة شفاء جديدةليصبح إجمالي حالات الشفاء 52528 حالة اي بنسبة 97% من الحالات الكلية".

وبين، ان "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 53875 حالة في عموم المحافظة”.

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