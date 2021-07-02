كهرباء الجنوب توضح أسباب انقطاع الطاقة وتؤكد: ساعتان أمام عودتها لجميع المنازل

2021/07/02 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب، اليوم الجمعة، اسباب انقطاع الطاقة، فيما اكدت انه سيتم اعادة الكهرباء الىجميع المنازل بغضون ساعتين.

وقال مدير عام الشركة، موفق عزيز يوسف، لـ(بغداد اليوم)، ان "اسباب انقطاع الكهرباء جاءت لحدوث مشكلة بأحد الخطوط او المحطات فيالمسيب ما ادى الى خروج المنظومة عن الخدمة".

وأضاف يوسف، ان "نصف المحطات بدأت تعمل والانتاج تجاوز 2000 ميكا واط في الجنوب فيما بدأ الانتاج في البصرة بـ 1000 ميكا وتمتجهيز الحقول والشركات النفطية ومحطات الغاز بالكهرباء لغرض ضخ الغاز سريعا لمحطات الكهرباء".

وبين، ان "التجهيز شمل بشكل اولي للمستشفيات ومحطات المياه سيما مع الارتفاع التدريجي بالانتاج".

ولفت الى ان "دائرة التوزيع ودوائر النقل والانتاج ستبذل قصارى جهودها لغرض تشغيل الكهرباء في البصرة بعدها يصار الى اعادته كذلكبمحافظات الجنوب"، مؤكداً ان "الساعتين المقبلتين ستشهد اعادة منظومة الكهرباء الوطنية لجميع المنازل في البصرة سيما مع الارتفاعالعالي بدرجات الحرارة بالمحافظة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد قرر اليوم، تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات،مبيناً ان اللجنة تضم في عضويتها كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتبه ورئيس جهازالامن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية منمشاكل اضافة لضمان معالجة سريعة.

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