العراق والبحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

2021/07/02 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اجرى القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق لدى المنامة محمد عدنان محمود اتصالا مرئيا مع عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية في مملكة البحرين.وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرى خلال الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والعديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب القائم بالأعمال عن اعتزازه وتقديره لما تشهده العلاقات الأخوية من تطور في شتى المجالات مُتمنياً لمملكة البحرين دوام الرخاء والازدهار.من جانبه أعرب مساعد وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية العراق الشقيقة مشيراً إلى تطلع مملكة البحرين لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها لآفاق أرحب على كافة الصعد بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين ويلبي تطلعاتهما المشتركة ، متمنياً للعراق دوام الازدهار والتقدم./انتهى9

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