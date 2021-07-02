2021/07/02 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ إلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في العاصمة الإيطالية روما .و أعرب الكاظمي عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب، وبيّن أن العراق يتطلّع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة .وأوضح أن العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال.وقال رئيس مجلس الوزراء إن العراق يرحب بدور أكبر للشركات والإستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد(البصرة-تركيا) الرابط بميناء الفاو.كما رحّب بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار، فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما.ووجه الكاظمي دعوة لرئيس الوزراء الايطالي لزيارة بغداد ورحب ماريو دراغي بالدعوة ووعد بتلبيتها باقرب فرصة .واعرب دراغي عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى روما ودعمهم للعراق بكل ما يحتاجه من مجالات الاستثمار والاعمار والتدريب وغيرها من القطاعات.واشاد بدور الحكومة العراقية الحالية برئاسة الكاظمي في اعادة علاقات العراق الدولية وجهودها الكبيرة في التهدئة بالمنطقة ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في روما) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في روما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).