بعد تقرير الأطفال و

2021/07/02 | 15:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لبنان بلد غير مستوفٍ لشروط حياة تلائم الأطفال، غلاء فاحش ومصاريف خيالية لتربية الأولاد، والحل الأنسب الذي يراه الأهل لأولادهم هو بالرحيل عن البلاد".تلك خلاصة شهادات أدلى بها مجموعة من الأهالي لموقع "الحرة" في سياق استطلاعه لتكاليف تربية الأطفال في لبنان ومدى قدرة العائلات على ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية التي تمر بها البلاد.

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