الداخلية تكشف ميزات الجواز الألكتروني وتحدد موعد العمل به

2021/07/02 | 15:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة عن ميزات الجواز الألكتروني، فيما حددت موعد العمل به.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن “هناك ضرورة للتحول من نظام الجواز التقليدي إلى الجواز الاكتروني”، مبيناً أن “ذلك يعد أحد الأسباب الموجبة لهذا القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية هو السقف الزمني الذي حددته منظمة الطيران المدني العالمية بأن العام 2023 سيكون آخر وقت للسماح للمسافرين الدخول بالجوازات التقليدية”.وأضاف المحنا أن “الأمر يتطلب أن نباشر من الآن بعملية التحويل واستبدال الجوازات التقليدية بجوازات الكترونية”، مشيراً إلى أن “للجواز الالكتروني ايجابيات كثيرة في موضوع التنقل بالمنافذ الحدودية عبر البوابات […]

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