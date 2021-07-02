2021/07/02 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، احباط محاولة لتهريب 1.7 كيلوا غراما من مادة الكوكايين المخدرة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن إحباط محاولة لتهريب مخدرات "مخبأة بطريقة فنية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن إحباط محاولة لتهريب مخدرات "مخبأة بطريقة فنية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).