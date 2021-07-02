2021/07/02 | 15:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في العاصمة الإيطالية روما .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزارء، أن “الكاظمي أعرب عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب”، مبينا أن “العراق يتطلّع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة”.وأوضح الكاظمي أن “العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال”، مشيرا الى ان ” العراق يرحب بدور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).