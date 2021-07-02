الكاظمي يقيل مدير عام بالكهرباء ويوجه بفتح تحقيق في حالات التقصير

2021/07/02 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، باقالة وعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والاهمال.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " الكاظمي وجّه باقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لاهماله في اداء اعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث اطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".

واضاف البيان أن " الكاظمي وجّه ايضا باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين اخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والاهمال في بعض مفاصل الوزارة التي ادت الى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم،على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، باهمية العمل الجاد وبذل اقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين".

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