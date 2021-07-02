2021/07/02 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى رئيس مجلس الوزراء الاتحاديمصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في العاصمة الإيطالية روما.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس رئيس الوزراء في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الكاظمي اعرب عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب"، مبينا أن "العراق يتطلّع الى دور أكبر ل‍إيطاليا خلال المرحلة المقبلة.

واوضح الكاظمي بحسب البيان، ان العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال.

وتابع الكاظمي: ان العراق يرحب بدور أكبر للشركات والإستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد(البصرة-تركيا) الرابط بميناء الفاو، مرحبا بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار، فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما.

ووجه الكاظمي، دعوة لرئيس الوزراء الايطالي لزيارة بغداد ورحب ماريو دراغي بالدعوة ووعد بتلبيتها باقرب فرصة، بحسب البيان.

واعرب دراغي، حسب البيان، عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى روما ودعمهم للعراق بكل ما يحتاجه من مجالات الاستثمار والاعمار والتدريب وغيرها من القطاعات، مشيدا بدور الحكومة العراقية الحالية برئاسة الكاظمي في اعادة علاقات العراق الدولية وجهودها الكبيرة في التهدئة بالمنطقة.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق يرغب بتوسيع تعاونه العسكري مع ايطاليا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق يرغب بتوسيع تعاونه العسكري مع ايطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).