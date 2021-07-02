قراءة الروايات..اطلاع معرفي وجمالي على عوالم أخرى  

2021/07/02 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال بشار كثيرا ما نسمع بأناس يقللون من قيمة الرواية، وغالبا ما يسألون مستغربين: كيف يمكن للرواية أن تجعل من الانسان قارئا مثقفا وكيف تشبع عقله بالمعرفة وهي قصة ما بين الواقع والخيال، فالرواية كما نعرف هي قصة عن شيء معين سواء أكانت قصة لحدث حقيقي او لشيء عاش في خيال الكاتب، فنقله على الورق […]

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