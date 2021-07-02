الكاظمي يلتقي نظيره الايطالي ويؤكد: العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا

2021/07/02 | 15:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في العاصمة الإيطالية روما .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزارء، أن “الكاظمي أعرب عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب”، مبينا أن “العراق يتطلّع الى دور أكبر […]

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