حقوق الانسان تدعو وزارة التربية تأجيل أمتحانات الصفوف المنتهية الى شهر أيلول القادم

2021/07/02 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان وزارة التربية الى تأجيل أمتحانات الصفوف المنتهية الى شهر أيلول القادم و ذلك بعد اجتياح موجة حر شديدة للبلاد.واكدت المفوضية ضرورة تقدير موقف طلبة وعوائل طلبة المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) واصدار قرار من هيئة الرأي بتأجيل أجراء أمتحاناتهم النهائية الى شهر أيلول القادم .

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