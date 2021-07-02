2021/07/02 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مسار الملاحقات القضائية بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، طالبا رفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيدا للادعاء عليهم.وحدد القاضي طارق بيطار، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحقق العدلي بقضية مرفأ بيروت يبدأ بملاحقة سياسيين وأمنيين المركز الخبري الوطني.

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