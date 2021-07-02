إنتر ميلان يعرض اشرف حكيمي على ريال مدريد

2021/07/02 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل المغربي أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان، خلال الموسم المقبل.ويقترب أشرف حكيمي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال صفقة تتخطى قيمتها 50 مليون يورو شاملة المتغيرات.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن صفقة انتقال حكيمي صاحب الـ22 عامًا لسان جيرمان ستبلغ 72 […]

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