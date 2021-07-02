الكاظمي يعلن عن رغبة العراق بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا

2021/07/02 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء

الإيطالي السيد ماريو دراغي في العاصمة

الإيطالية روما.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس رئيس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "ال

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