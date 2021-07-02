مفوضية حقوق الانسان تدعو التربية لتأجيل الأمتحانات الى شهر أيلول

2021/07/02 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في

العراق، اليوم الجمعة، وزارة التربية

الى تأجيل امتحانات الصفوف المنتهية

الى شهر ايلول المقبل.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "ندعو وزارة التربية ا

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