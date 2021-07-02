المنحى الكانيبالي عند ماركو فيريري - بلال سمير الصدّر

2021/07/02 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر ....ويمكن اداراك بعض الامور مباشرة من خلال هذه المقدمات والنتائج،ويجب ان يكون هناك تركيز شديد على مشروع حب من ناحية،ولكن هناك،على النقيض من ذلك،مقاومة ضعيفة تظهر اثناء عملية الاستحواذ على هذا الهدف،ولعل هذا التناقض يقتضي وفقا لملاحظة محلل النفس النمساوي(السديدة)اوتو رانك السديدة اختيار الهدف على اساس النرجسية،بحيث ان الاستحواذ على الهدف يستطيع الاعتماد على الحالة النرجسية إذا ما واجه صعوبات أمام ع ......





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