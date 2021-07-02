2021/07/02 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة تموز ـ يوليو 1958، تناسلت منه تموزات اخرى، وأحداث أوصلت العراق لما هو فيه الآن.



ذلك التموز الذي ولدت منه نكبات وكوارث، أطاحت بكل الأيجابيات التي سعى مخططوا الحدث الى تحقيقها في الأيام الأولى كسبا للشرعية والشعبية، بحاجة الى مراجعته، وإعادة رسم صورته على حقيقتها، بعيدا عن تحامل أعدائه وتمجيد المتحمسين له.



ليس بمقدور أحد إعادة عقارب الساعة الى ما قبل ثلاثة وستين عاما، لكن بأمكاننا التحلي بال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة مختلفة لوجه تموز الأول - عبدالله عطية شناوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة مختلفة لوجه تموز الأول - عبدالله عطية شناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).