بعد النفط.. أسعار الدولار تبلغ أعلى مستوياتها

2021/07/02 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت اسعار الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، أعلى مستوى في 15 شهرًا مقابل الين وأعلى مستوياتها في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث راهن المتداولون على أن بيانات العمالة الأمريكية القوية قد ترفعها أكثر.ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يظهر ارتفاعًا قويًا قدره 700000.



ولكن هناك أحاديث حول ارتفاع الرقم والمخاطر التي تزعج الافتراض القائل بأن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تظل عند مستويات منخفضة للغاية لسنوات.وارتفع الدولار بنسبة 0.7٪ مقابل الين هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوياته منذ مارس 2020 يوم الجمعة ، حيث أعاد المستثمرون تقييم مراكز الدولار القصيرة بعد شهور من البيانات القوية والتحول المتشدد في اللهجة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وارتفع الدولار بنسبة 0.06٪ إلى 111.65 ين في أوائل آسيا ، وعند 1.1843 دولار لكل يورو ، كان أيضًا أقل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الخميس عند 1.1837 دولار لكل يورو.وتسلل إلى أعلى مستوى جديد في شهرين ونصف الشهر عند 1.3752 دولار مقابل الجنيه البريطاني وجلس بالقرب من أعلى مستوياته منذ ديسمبر مقابل الدولار الأسترالي عند 0.7467 دولار - مما يجعله أعلى بكثير من أدنى مستوياته الرئيسية التي سجلها في مايو.واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 92.549 في آسيا ، بعد أن ارتفع بنسبة 0.8 ٪ خلال الأسبوع حتى الآن وكانت التحركات في أماكن أخرى طفيفة حيث تنتظر الأسواق البيانات الأمريكية.وارتفع مؤشر الدولار الآن بنسبة 3.4٪ عن أدنى مستوياته في مايو ، حيث خفضت مراكز البيع مراكزها ، ويقول البعض إن هذه الخطوة تجعلها معرضة للخطر إذا كانت أرقام الوظائف قد فوتت التوقعات العالية.

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