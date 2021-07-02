الخارجيَّة تشارك في اجتماع مُشترك للجنتي العلاقة مع العراق وشبه الجزيرة العربيَّة في البرلمان الأوروبيّ

2021/07/02 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شارك الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيَّة نزار الخيرالله في اجتماع مُشترك للجنتي العلاقة مع العراق وشبه الجزيرة العربيَّة في البرلمان الأوروبي عُقد من خلال تقنية الفيديو الكونفرس لمُناقشة العلاقات القائمة بين العراق ومجلس التعاون الخليجيّ وافاقها المستقبلية.وذكر بيان لوزارة الخارجية ان الوكيل الأقدم قدم عرضاً لتطور العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجيّ، مُؤكّداً عمق العلاقات الاجتماعية والعشائرية والثقافية بين الجانبين، مُشيراً إلى تحقق تطور ملحوظ في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين من خلال تشكيل لجنة الحوار الاستراتيجيّ ومن خلال متابعة تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.وأكّد الوكيل أنّ العراق يتخذ من الحوار والمشاورات السياسيّة والطرق السلميّة لحل جميع الخلافات التي قد تنشأ مع دول الجوار وبضمنها دول مجلس التعاون الخليجيّ، مُشيداً بإستضافة الكويت لمؤتمر إعادة إعمار العراق، وتطرّق إلى الخطوات التي اتخذها العراق مُؤخراً للانفتاح على المملكة العربيَّة السعوديّة وبقية الدول الخليجيّة.من جانبهم أشاد سفراء دول مجلس التعاون الخليجيّ بالنهج الجديد للسياسة الخارجيَّة العراقيَّة وما يلعبه العراق من دور إيجابي محوري لتخفيف التوترات في المنطقة و استضافته لعدة جولات من الحوار السعوديّ-الإيرانيّ، وأكّدوا إنّ العراق كان وسيبقى بلداً مهماً في المنطقة، وأنّ استقراره يعني استقرار المنطقة سياسياً، واقتصادياً، وأمنيا.وفي ختام الاجتماع أكّد رئيسا لجنة العراق وشبه الجزيرة العربيَّة والنواب المشاركون بان الاتحاد الأوروبيّ سيستمر في تعاونه الأمنيّ مع العراق لمُكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره، كما أنّ الاتحاد الأوروبي ماض في دعمه للعملية السياسيّة وزيادة استثماراته ومساعداته الاقتصادية للعراق./انتهى9

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