تحذير شديد اللهجة من الكعبي للملاك المتقدم في وزارة الكهرباء

2021/07/02 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي يبلغ الملاك المتقدم لوزارة الكهرباء: المحاسبة ستختلف هذه المرة ولن يعفى أحد من العقاب

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