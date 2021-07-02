المقاومات تتبعها النكبات حذو القذة بالقذة

2021/07/02 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو رفعت إسرائيل حصارها عن القطاع ولو تخلت عن جميع القيود التي تفرضها عليه، لاجتاحت جحافل الإرهاب مدنها وشوارعها، ولشاهدنا عودة العمليات الانتحارية والمفخخات والهجمات المسلحة التي تطرب لها قناة الجزيرة.

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