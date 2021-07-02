النفط: قرار توزيع الوقود دخل حيّز التنفيذ وسيستمر إلى نهاية الصيف

2021/07/02 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أكدت وزارة النفط اليوم الجمعة، أن قرار توزيع الوقود على أصحاب المولدات الأهلية دخل حيّز التنفيذ وسيستمر الى نهاية الصيف.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ" توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيادة حصة الوقود لإصحاب المولدات الأهلية دخل حيز التنفيذ إبتداءً من اليوم ".

وأشار الى أن" واقع التجهيز سيكون 35 لتراً لكل KV بعدما كان 25 لتراً لكل KV بواقع زيادة 10 لترات "، موضحاً أن "الزيادة سوف تستمر حتى نهاية فصل الصيف خلال الأشهر المقبلة ".

وأضاف أنَّ" شركة توزيع المنتجات النفطية وجَّهت كلَّ فروعها والمنافذ النفطية بتجهيز جميع المولدات بواقع 35 لتراً لكل kv".

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بزيادة حصة الوقود للمولدات الأهلية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الكاظمي وجَّه وزارة النفط لزيادة حصة الوقود للمولدات الأهلية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اتخذ اليوم الجمعة قرارات عدة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية، لضمان معالجة سريعة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي اتخذ قرارات عدة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية ، لضمان معالجة سريعة، وبعد متابعته شخصياً مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى، قرر ما يأتي:

أولا ــ تشكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزارات: الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

ثانياــ تتولى الخلية المهمات الآتية :

1ــ اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي.

2 ــ التوفير الطارئ لجميع اشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء.

3 ــ اشراك الحكومات المحلية في مجالي الانتاج والتوزيع.

4 ــ ازالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.

5 ــ تحميل المتجاوزين أجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم.

6ــ تسريع الاجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية.

ثالثا ــ تكون الخلية في حالة انعقاد دائم خلال شهري تموز وأب، و باجتماعات متواصلة فيما عدا الشهرين المذكورين وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

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