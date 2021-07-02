التشكيلي سامان ابو بكر يقيم معرضه الشخصي في السليمانية

2021/07/02 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم الفنان التشكيلي سامان ابو بكر معرضه الشخصي الخاص بالطبيعة في قاعة الامن الاحمر بمدینة السليمانية يوم الاحد القادم.

وقال ابو بكر في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المعرض يحمل عنوان ( نسيم اللون ) الخاص بالمناظر الطبيعية الخلابة في كوردستان.

وبين الفنان سامان ابو بكر ان المعرض يضم 30 لوحة فنية وباحجام مختلفة وبالوان زيتية علی ( كانفاس ) جاهزة لغرض اقامة المعرض الذي سيكون مصدرا مهما في جلب انظار الفنانين و المثقفين لتلك المشاهد من الطبيعة التي تحتضنها كوردستان الحبيبة .

واشار الی انه وبعد اسبوع من اقامة معرضه الشخصي في السليمانية سيقام في مدينة كركوك ايضا.

يذكر ان الفنان التشكيلي سامان ابو بكر اقام معرضه الشخصي التاسع الذي حمل عنوان (البحث عن الشمس) والذي ضم 24 لوحة جسدت المآسي والويلات التي عصفت بالكورد والبحث عن شمس الحرية ، كما عمل نصبا للفنان الراحل الكوردي الكبیر علي مردان ، وتم ازاحة الستار علی النصب في مراسيم خاصة جرت في باحة المركز الثقافي بمدينة كركوك .

PUKmedia - رزكار شواني

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