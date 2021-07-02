صندوق النقد يوافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار

2021/07/02 | 16:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار صندوق النقد الدولي خارج مقره في واشنطن بتاريخ 7 نيسان/ابريل 2021 © ا ف ب مانديل نغان واشنطن (أ ف ب) – أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنّ مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار لمساعدة المملكة على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 والأعباء الناجمة عن استضافتها 1,3 […]

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