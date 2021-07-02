لافروف: داعش لم يعد يشكل تهديدا خطيرا في العراق وسوريا

2021/07/02 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان يكون تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا خطيرا في العراق وسوريا.

لافروف أكد ان موسكو لا تعتقد ان تهديدات داعش ازدادت بجدية، بعد ان تمكنت جهود محاربة التنظيم في كل من العراق وسوريا من منع تنفيذ خطط الخلافة المزعومة للتنظيم، مشيرا الى ضرورة الانتباه ايضا إلى أفغانستان، حيث يقوم أعضاء تنظيم داعش بتركيز قواتهم بنشاط، من خلال استخدام عملية التحضير لمفاوضات السلام التي طال أمدها، ومحاولة إطالة أمد هذه العملية.

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